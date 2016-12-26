الصحة العالمية تؤكد توفيرها 1.55 مليون جرعة تطعيم شلل الأطفال في ليبيا.الإثنين ، 26-12-2016 - 19:17:00

الصحة العالمية تؤكد توفيرها 1.55 مليون جرعة تطعيم شلل الأطفال في ليبيا.طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توفير 1.55 مليون جرعة تطعيم شلل الأطفال في ليبيا.\nوأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور \" أحمد العليقي \" أنهم وفروا 1.5 مليون جرعة للتطعيم ضد شلل الأطفال في ليبيا، من الولادة حتى سن السادسة ، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ).\n وأضاف أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المسؤولة عن صلاحية التطعيم، والتطعيمات التي وفرتها صحيحة وسارية المفعول.\n\n... ( وال )...

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