الفلبين: تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية رغم تراجع شدة الإعصار "نوك تين".

مانيلا 26 ديسمبر 2016 (وال) - حذرت السلطات الفلبينية اليوم الإثنين من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق التي اجتاحها الإعصار "نوك تين" بالرغم من تراجع شدته. وقد تسبب الإعصار الذي ضرب الفلبين قبل ساعات, في مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالعديد من المنازل والمباني. وتراجعت سرعة رياح الإعصار "نوك تين" إلى 130 كيلومترا في الساعة لدى تقدمه غربا نحو بحر الصين الجنوبي مرورا بأقاليم جنوب العاصمة مانيلا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. واستأنفت المواصلات البرية والبحرية والجوية عملياتها ببطء لكن مكتب الأرصاد قال أن الطقس العاصف سيؤثر على أجزاء من البلاد لمدة 36 ساعة أخرى أو نحو ذلك حتى تتحرك العاصفة باتجاه جنوب فيتنام. والفلبين وهي أرخبيل مكون من أكثر من سبعة آلاف جزيرة, من الدول الأكثر تضررا من الأعاصير, إذ يمر بها في المتوسط نحو 20 إعصارا سنويا.