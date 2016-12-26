\" السراج \" يزور زوارة ويتفقد معبر رأس جدير الحدودى .



زوارة 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم بزيارة الى مدينة زوارة .

ورافق \" السراج \" في هذه الزيارة وزير الحكم المحلي المفوض \" بداد قنصو \" ، ووزير المواصلات المفوض \" ميلاد معتوق \"، ووزير الحكم المحلي السابق \" مهند يونس \"، وآمر الحرس الرئاسي العميد \" نجمي الناكوع \".

وكان في استقبال \" السراج \" في مطار زوارة ، وفق ما نقل المجلس البلدي

زوارة على صفحته الالكترونية ، عميد وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة،

وممثلون عن القطاعات والجهات الأمنية وأعيان المدينة.

كما قام \" السراج \" ومرافقوه بزيارة الى منفذ رأس جدير الحدودي للقاء

القائمين عليه والاطلاع على احتياجاته وظروف عمله .



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