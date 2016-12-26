منظمة الصحة العالمية : 1,3 مليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية

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طرابلس 26 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت منظمة الصحة العالمية إن هناك 1.3 \

مليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.\

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين أن ( 43 ) من بين ( 98 )من \

المستشفيات الليبية تم تقييمها معطل كليا أو جزئيا, بسبب نقص الأدوية \

والإمدادات الطبية في المنشآت الصحية. \

وأكد بيان المنظمة بأن هناك نقصا حادا في الأطقم الطبية والموارد \

البشرية المدربة, موضحا بأن هناك خطة للاستجابة الإنسانية في ليبيا خلال \

2017, تستهدف ( 1.3 ) مليون ليبي بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وصحية, \

من بينهم 45 بالمئة من النساء و34 بالمئة من الأطفال.\

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