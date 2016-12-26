منظمة الصحة العالمية : 1,3 مليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية
الإثنين ، 26- 12- 2016 - 14:46:00
\\n\\nطرابلس 26 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت منظمة الصحة العالمية إن هناك 1.3 \\nمليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.\\n وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين أن ( 43 ) من بين ( 98 )من \\nالمستشفيات الليبية تم تقييمها معطل كليا أو جزئيا, بسبب نقص الأدوية \\nوالإمدادات الطبية في المنشآت الصحية. \\nوأكد بيان المنظمة بأن هناك نقصا حادا في الأطقم الطبية والموارد \\nالبشرية المدربة, موضحا بأن هناك خطة للاستجابة الإنسانية في ليبيا خلال \\n2017, تستهدف ( 1.3 ) مليون ليبي بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وصحية, \\nمن بينهم 45 بالمئة من النساء و34 بالمئة من الأطفال.\\n \\n ...(وال)...