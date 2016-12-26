السلطات المالطية توجه عدة تهم لخاطفي طائرة الخطوط الجوية الأفريقية الجمعة الماضية.

فاليتا 26 ديسمبر 2016 (وال) - وجهت محكمة في العاصمة المالطية فاليتا, اتهامات لشخصين كانا قد اختطفا طائرة الخطوط الجوية الافريقية الجمعة الماضية وعلى متنها 117 شخصا قبل تحويل وجهتها إلى مالطا. وتضمنت التهم الموجهة إليهما "الاختطاف واستخدام العنف على متن الطائرة, واحتجاز أشخاص رغما عنهم, والتهديد بالعنف, ومحاولة التسبب في عدم استقرار الحكومة". وقالت صحيفة "تايمز أوف مالطا" نقلا عن مصادر في الشرطة, إن الرجلين لم يردا على أية أسئلة حول دوافعهما, كما أفادت التقارير. وأختطف الرجلان الجمعة الماضية, طائرة للخطوط الجوية الأفريقية من طراز (إيرباص أ 320) كانت في رحلة ليبية داخلية بين سبها جنوب البلاد وطرابلس, وهددا بتفجيرها بقنبلة يدوية. وبعد مواجهة استمرت أربع ساعات في مالطا, أفرج المختطفان عن الركاب الـ 111 وأفراد الطاقم الستة, قبل استسلامهما للجنود, وفي وقت لاحق تم اكتشاف أنهما استخدما أسلحة وهمية. ...( وال ) ..