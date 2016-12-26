بلدية سوق الجمعة تنظم دورة تدريبية في مجال (ريادة الأعمال).

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - أقيمت ببلدية سوق الجمعة دورة تدريبية في مجال ( ريادة الأعمال ) وذلك في إطار رفع قدرات شباب البلدية والدفع بهم لمجال ريادة الأعمال . وشارك في هذه الدورة التي اشرف على تنظيمها قسم التدريب بالبلدية (266) عنصرا واجتاز هذه الدورة ( 55 ) منهم. وذكرت مصادر المجلس البلدي سوق الجمعة انه سيتم اختيار أفضل 15 فكرة مشروع صغير ومتوسط وسيتم الإعلان عن الدورة التي ستقام لهذا الغرض بداية العام القادمة. ..(وال)..