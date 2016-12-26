ايطاليا: ارتفاع غير مسبوق في طلبات اللجوء والحماية الانسانية بالبلاد.

الاثنين 26 ديسمبر2016 ( وال) - أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني الايطالي للاحصاء، ارتفاعا غير مسبوق في طلبات الاجانب الخاصة باللجوء لدواع انسانية خلال العامين الماضيين، لم تشهده البلاد طوال السنوات الثسع الماضية. وحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء فقد قفزت اعداد طالبي اللجوء من 9 آلاف و971 طلب في عام 2007 إلى 67 ألف و271 في عام 2015، حسبما أفاد تقرير المعهد الوطني حول تصاريح الإقامة للحصول على اللجوء والحماية. كما ارتفعت التصاريح الجديدة للاقامة الممنوحة للاجئين وطالبي الحماية الإنسانية من 3.7بالمائة (2007) إلى 28.2بالمائة (2015)، بينما تراجعت بشكل كبير تصاريح العمل، حيث انخفضت من 56.1بالمائة إلى 9.1 بالمائة. ...( وال ) ...