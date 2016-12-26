اليابان امريكا تتوصلان لاتفاق بشأن معاهدة جديدة لتضييق نطاق الحصانة القانونية.

طوكيو 26 ديسمبر 2016 (وال) - أعلن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين أن الحكومتين اليابانية, والأمريكية توصلتا إلى اتفاق أساسي بشأن معاهدة جديدة من شأنها تضييق نطاق الحصانة القانونية المقدمة للعاملين بالقاعدة العسكرية الأمريكية المتمركزة في اليابان بموجب الاتفاقية الثنائية بشأن وضع القوات الأمريكية. ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله "إن اليابان تسعى إلى التوقيع على هذه المعاهدة قبل أن تتولى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قيادة البلاد شهر يناير المقبل". وتتفاوض طوكيو وواشنطن حول شروط تضييق نطاق الحصانة المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الثنائية, وذلك على خلفية إلقاء القبض على مدني يعمل في القاعدة الأمريكية بتهمة قتل امرأة يابانية في مقاطعة أوكيناوا ابريل الماضي وهو الحادث الذي أجج المشاعر المناهضة لتواجد قاعدة عسكرية أمريكية في المقاطعة الواقعة جنوب اليابان. ...( وال ) ...