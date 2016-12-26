‏انطلاق مشروع تعبيد طريق القرقني بعين زارة‏.

عين زارة 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - شرعت بلدية عين زارة في تعبيد طريق القرقني ضمن جهود البلدية لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في مجال الطرق بمنطقة عين زارة . وحضر انطلاق تنفيذ هذا المشروع عميد بلدية عين زارة السيد "عبد الواحد البلوق " وعضو المجلس البلدي المكلف بالمرافق " علي القيادي " وعضو المجلس البلدي السيدة " اسماء الغناي " ووكيل الديوان " بشير الفيتوري وعدد من المسئولين بديوان البلدية . وسيساهم طريق القرقني الممتد لمسافة 2 كيلو متر وبعرض 7 امتار في حل مشكلة الازدحام المروري الذي يعاني منه سكان منطقة عين زارة والاحياء السكنية التابعة له . وتنفذ هذا المشروع شركة قمة التواصل بتكليف من مكتب مشروعات بلدية عين زارة .