توقف خدمات الاتصالات على منطقة الجبل العربي .

طرابلس 26 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت شركة هاتف ليبيا اليوم الاثنين عن توقف خدمات الاتصالات على منطقة الجبل العربي بسبب عمل تخريبي بإحدى غرف التفتيش . وأوضحت الشركة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن سحب جزء من كابل الألياف البصرية بمنطقة سوق الخميس على بعد 1,6 كم من مقسم سوق الخميس باتجاه غريان أدى إلى توقف منظومات ( الجوازات ، المصارف ، الهاتف الريفي ، عبور غريان ، عبور نالوت ، عبور جادو . وأضافت الشركة أن العمل جاري لصيانة العطل من قبل فني ومهندسي التشغيل والصيانة بمنطقة اتصالات طرابلس . .. (وال) ..