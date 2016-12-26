مراقبة الصناعة طرابلس تنظم ورشة عمل حول سلامة الغداء.الإثنين ، 26-12-2016 - 13:07:00

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - تنظم مراقبة الصناعة طرابلس يوم الغد الثلاثاء بمقر المراقبة بتاجوراء ورشة عمل حول سلامة الغداء تحت شعار " من اجل الوصول إلى غداء آمن " بالتعاون مع شركة المعيار للاعمال الهندسية . ويشارك في اعمال هذه الورشة العلمية خبراء ومهندسين وفنيين من مختلف الشركات والمؤسسات والمراكز العلمية منها المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ومركز الرقابة على الاغدية والادوية والشركة العالمية للتفتيش . وستلقى خلال هذه الورشة التي تنضم برعاية المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والانشاءات ورقات علمية تتناول بالمناقشة المحاور التالية . - المواصفات القياسية للاغذية . - نظام ادارة سلامة الغداء . - دور مركز الرقابة على الاغدية والادوية . - اهمية عمليات التفتيش على السلع . - دور مراقبة الصناعة والمؤسسات الصناعية

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