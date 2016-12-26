كوريا الجنوبية تستعين بالجيش لاعدام دواجن في اسوأ انتشار لانفلوانزا الطيور .

سيول 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - إستعانت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بالقوات المسلحة للمشاركة في أكبر عملية لإعدام الدواجن تشهدها على الإطلاق مع استمرار انتشار سلالة شديدة العدوى من إنفلوانزا الطيور وأمرت بذبح 1.6 مليون من الطيور في المناطق المتضررة خلال 24 ساعة. وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في بيان أنه بذبح الدفعة الأخيرة من الطيور يرتفع إجمالي عدد ما تم ذبحه إلى 26 مليونا خلال انتشار المرض الذي تأكد للمرة الأولى في 18 نوفمبر الماضي. وبعد ظهور الحالات الأولى اتخذت إجراءات صحية لكن الفيروس انتشر. وكان جيش كوريا الجنوبية فيما سبق يحرس المنشآت المتأثرة بالمرض لكن وزارة الزراعة قالت إنه يساعد حاليا في إعدام الطيور وتطهير المزارع لتسريع وتيرة عمليات الذبح. وأضافت أن استكمال إعدام الطيور الذي تم الإعلان عنه فيما سبق كان يستغرق ما بين يومين وثلاثة أيام نتيجة لنقص القوة البشرية. وبعد الانتشار السريع لسلالة إتش5إن6 من الفيروس رفعت سيول درجة التأهب لإنفلوانزا الطيور إلى أعلى مستوى ممكن للمرة الأولى. وتأتي الاستعانة بالجيش وسط مخاوف من انتشار للفيروس في مختلف أنحاء شمال شرق آسيا بينما تسعى كل من اليابان والصين للحد من انتشار إنفلوانزا الطيور. ولم ترصد سيول أي حالات إصابة بشرية منذ 18 نوفمبر بينما أكدت الصين وقوع أول حالتي وفاة بين البشر بسلالة إتش7إن9 من إنفلوانزا الطيور.