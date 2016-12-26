موجز لاهم الأخبار المحلية العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الاثنين 26 ديسمبر2016.الإثنين ، 26-12-2016 - 12:51:00

= الجزائر- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ( فايز السراج ) يختتم زيارة عمل قام بها للجزائر في اطار التشاور بين البلدين . = طرابلس - ادارة المناخ بالمركز الوطني للارصاد الجوية تعلن عن هطول كميات من الامطار على مختلف المدن والمناطق والواحات الليبية. = نابلس - اصابة شاب فلسطيني في مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال الصهيوني قرب مقام يوسف شرق نابلس. = دمشق - قصف مكثف على منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي يسفر عن مقتل 14 مدنيا ، وأصابة العشرات . = بكين- الصين تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع دولة ساوتومي وبرانسيب بعد قطيعة بين البلدين دامت 20 عاما. إسلام آباد- السلطات الباكستانية تفرج عن 220 صيادا هنديا اعتقلتهم بتهمة انتهاك مياهها الإقليمية .. بهدف التخفيف من حدة التوتر بين الجارتين الباكستان والهند . = سانتياغو- زلزال يضرب جنوب تشيلي, يتسبب في إخلاء مناطق ساحلية . ...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".
عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .
رئيس وزراء استرالي يقلق في عدم تراجع ترامب عن اتفاقية توطين اللاجئين

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا