موجز لاهم الأخبار المحلية العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الاثنين 26 ديسمبر2016.

= الجزائر- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ( فايز السراج ) يختتم زيارة عمل قام بها للجزائر في اطار التشاور بين البلدين . = طرابلس - ادارة المناخ بالمركز الوطني للارصاد الجوية تعلن عن هطول كميات من الامطار على مختلف المدن والمناطق والواحات الليبية. = نابلس - اصابة شاب فلسطيني في مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال الصهيوني قرب مقام يوسف شرق نابلس. = دمشق - قصف مكثف على منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي يسفر عن مقتل 14 مدنيا ، وأصابة العشرات . = بكين- الصين تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع دولة ساوتومي وبرانسيب بعد قطيعة بين البلدين دامت 20 عاما. إسلام آباد- السلطات الباكستانية تفرج عن 220 صيادا هنديا اعتقلتهم بتهمة انتهاك مياهها الإقليمية .. بهدف التخفيف من حدة التوتر بين الجارتين الباكستان والهند . = سانتياغو- زلزال يضرب جنوب تشيلي, يتسبب في إخلاء مناطق ساحلية . ...( وال ) ...