الدورة ( 22 ) لمهرجان غات الدولي تنطلق اليوم .

غات 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة ( 22 ) لمهرجان غات السياحي الدولي تحت شعار (غات كنوز الطبيعة ومناهل التراث ) . وافادت مصادر اللجنة المنظمة للمهرجان وكالة الانباء الليبية - ان فعاليات المهرجان ستفتتح بسباق للمهاري خارج مدينة غات ، وتعقبها مباشرة سباقات التزحلق على الرمال ، ولوحات فنية للفرقة الشعبية بغات ، اضافة الى تنظيم سباق بسيارات الدفع الرباعي الصحراوية . وتتضمن فعاليات المهرجان وفق اللجنة اقامة مهرجان للطفولة بالزي الشعبي وحفلات فنية تشارك فيها فرق فنية من مختلف مدن ومناطق ليبيا . كما سيتم تقديم لوحات فنية تجسد العرس الشعبي وختان الاطفال والسوق الشعبي في تجسيد للحياة اليومية لسكان المنطقة وسيصاحب كل هذه الفعاليات اقامة معرض للمقتنيات والصناعات التقليدية والماكولات الشعبية . ...( وال )...