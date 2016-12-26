اتحاد لعبة كرة السلة يعلن شهر يناير القادم موعداً لنهائيات مسابقات كل الفئات .الإثنين ، 26-12-2016 - 11:59:00

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة في تعميم لكل الاتحادات الفرعية ان موعد انطلاق نهائيات بطولات ليبيا لكرة السلة على مستوى كل الفئات ستكون كالاتي : الأشبال ستقام منافساتها في الخامس والسادس والسابع من شهر يناير القادم 2017 ، أما الأواسط فستكون خلال أيام ال 12 ، 13 ، 14 من شهر يناير . بينما نهائي كأس ليبيا الذي سيتنافس عليه كل الأندية الليبية على مستوى الاتحادات الفرعية بالكامل سيكون في التاسع عشر من يناير . أما بطولة ليبيا فخصصت لها لجنة المسابقات باتحاد السلة ثلاثة أيام ، وهي : ال 8 ، 9 ، 10 من شهر يناير . ويذكر ان نهائيات مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة للمنطقة الغربية كانت قد نظمت بمشاركة ثمانية فرق ، وهي : الاتحاد ، والأهلي بطرابلس ، والمدينة ، والأولمبي ، والوحدة ، واليرموك ، والإشعاع ، والنصر ( زليتن ) .

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