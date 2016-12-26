نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016.

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 . - الساحل من راس اجدير إلى سرت . ======================= * السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر ولاتزال الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق . * الريح شرش إلى بحري سرعته ما بين ( 0،5 - 20 ) عقدة . * ارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0،75 - 1،75 ) متر . * البحر قليل الاضطراب هذا اليوم ويكون خفيف الموج يوم الغد . * درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية . * الرؤية جيدة إلى متوسطة . الساحل من الخليج إلى طبرق . =============== * السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة وخاصة على ساحل الجبل الاخضر وطبرق . * الريح شرش سرعته ما بين ( 10 - 20 ) عقدة . * ارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0،75 - 1،50 ) متر . * البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب . * الرؤية جيدة إلى متوسطة . ...( وال ) ...