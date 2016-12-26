هطول كميات من الامطار على مختلف المدن الليبية .

طرابلس 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - هطلت كميات من الامطار على مختلف المدن والمناطق والواحات الليبية منذ صباح امس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين 26 ديسمبر. وافادت ادارة المناخ بالمركز الوطني للارصاد الجوية ان كميات هذه الامطار التي تم الحصول عليها من محطات الامطار التي امكن الاتصال بها والحصول على قياساتها بالمليمتر حتى الساعة العاشرة صباحا بلغت مايلي: - العجيلات 0،5 مليمتر . - مطار معيتيقة 4،1 ملم . - ميناء طرابلس 0،5 مليمتر. - الهضبة الارصاد 0،8 مليمتر. -صرمان الارصاد 0،5 مليمتر. - الرياينة 7،5 ملم . - جادو 15،0 ملم . - الرجبان الارصاد 14،3 ملم . - مصراته الارصاد 1،9 ملم . - مطار مصراته 2،7 ملم . - مصراته البحوث 1،2 ملم . -الدافنية 2،5 ملم . - زاوية المحجوب 6،5 ملم . - طمينة 1،5 ملم . - قصر احمد 4،0 ملم . - مصراته المدينة 13،5 ملم . -الزروق 6،0 ملم . - طبرق الارصاد 4،0 ملم