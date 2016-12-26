سوريا: مقتل 14 مدنيا في قصف على وادي بردى بريف دمشق.الإثنين ، 26-12-2016 - 11:18:00

دمشق 26 ديسمبر 2016 (وال) - قتل 14 مدنيا سوريا وأصيب العشرات في قصف مكثف على منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي. وذكرت تقارير إخبارية, اليوم الإثنين, أن سكان دمشق ما زالوا يعانون لليوم الرابع على التوالي من إنقطاع مياه الشرب حيث اتهمت السلطات الحكومية الفصائل المسلحة بتلويث مصادر المياه بوادي بردي. وكان مصدر في القوات النظامية قد ذكر أمس الأحد, أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى منطقة وادي بردى بغية تكثيف العملية العسكرية" التي تشنها القوات الحكومية على المسلحين. ...( وال ) ...

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