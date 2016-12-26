\\\" السراج \\\" يختتم زيارته للجزائر .
الإثنين ، 26- 12- 2016 - 11:08:00
\\nالجزائر26 ديسمبر 2016 ( وال) - أختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\\nالوطني ,\\\" فايز السراج\\\" , أمس الأحد زيارة عمل للجزائر تأتي في إطار \\nالتشاور المستمر بين البلدين للتوصل إلى \\\"إيجاد حل ايجابي\\\" للازمة \\nالليبية . وكان في توديعه بمطار بومدين الدولي الوزير الأول عبد المالك \\nسلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية \\\" \\nعبد القادر مساهل \\\". \\n وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد أجرى السراج خلال زيارته التي \\nاستمرت يوما واحدا, محادثات مع الوزير الأول, عبد المالك سلال, تناولت \\nتطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، والجهود المبذولة في إطار \\nالتسوية السياسية للأزمة بالبلاد . \\n وكان \\\" السراج \\\" قد أشاد في تصريح له لدى وصوله إلى مطار \\\" هواري \\nبومدين \\\" بالدور\\\" الفعال والمستمر\\\" للجزائر بدعمها لحكومة الوفاق الوطني \\nوجهودها لــ \\\"حلحلة بعض الاختلالات التي يمر بها الوضع في ليبيا \\\" . \\n\\n... ( وال )...