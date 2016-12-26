\\\" السراج \\\" يختتم زيارته للجزائر .

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الجزائر26 ديسمبر 2016 ( وال) - أختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\

الوطني ,\\\" فايز السراج\\\" , أمس الأحد زيارة عمل للجزائر تأتي في إطار \

التشاور المستمر بين البلدين للتوصل إلى \\\"إيجاد حل ايجابي\\\" للازمة \

الليبية . وكان في توديعه بمطار بومدين الدولي الوزير الأول عبد المالك \

سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية \\\" \

عبد القادر مساهل \\\". \

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد أجرى السراج خلال زيارته التي \

استمرت يوما واحدا, محادثات مع الوزير الأول, عبد المالك سلال, تناولت \

تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، والجهود المبذولة في إطار \

التسوية السياسية للأزمة بالبلاد . \

وكان \\\" السراج \\\" قد أشاد في تصريح له لدى وصوله إلى مطار \\\" هواري \

بومدين \\\" بالدور\\\" الفعال والمستمر\\\" للجزائر بدعمها لحكومة الوفاق الوطني \

وجهودها لــ \\\"حلحلة بعض الاختلالات التي يمر بها الوضع في ليبيا \\\" . \

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