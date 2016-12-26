إصابة شاب فلسطيني وإعتقاله في نابلس .

نابلس 26 ديسمبر 2016 (وال) - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي اليوم الإثنين عقب إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال الإسرائيلي قرب مقام يوسف شرق نابلس. وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم عقب اندلاع مواجهات قرب المقام , وذلك خلال إقتحام المستوطنين للمنطقة لآداء طقوس دينية , ثم قامت قوات الإحتلال بإعتقاله. أوضحت مصادر اعلامية أن 1500 مستوطن إقتحموا المقام فجرا , بتواجد كبير لقوات جيش الإحتلال. .. ( وال ) ..