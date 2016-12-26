\" السراج \" يجدد من الجزائر دعوته لكافة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار .



الجزائر 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني \" فائز السراج \" دعوته لكافة الأطراف المعنية \" للجلوس إلى طاولة

الحوار وحل الإشكاليات بعيدا عن التدخلات الخارجية \"، داعيا إلى التخلي

عن الخلافات وفتح صفحة جديدة لبناء الوطن وتحقيق أمنه واستقراره .

وأعرب السراج في تصريح له عقب جلسة مباحثاته مع المسئولين الجزائريين أمس

الأحد، عن ثقته في \"حكمة الجزائر\" في إدارة الأزمة التي تعيشها ليبيا و\"

رفع العراقيل \" التي يمر بها تطبيق الحل السياسي بحسب ما أوردت وكالة

الأنباء الجزائرية.



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