\" السراج \" يجدد من الجزائر دعوته لكافة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار .
الإثنين ، 26- 12- 2016 - 10:59:00
\nالجزائر 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\nالوطني \" فائز السراج \" دعوته لكافة الأطراف المعنية \" للجلوس إلى طاولة \nالحوار وحل الإشكاليات بعيدا عن التدخلات الخارجية \"، داعيا إلى التخلي \nعن الخلافات وفتح صفحة جديدة لبناء الوطن وتحقيق أمنه واستقراره .\nوأعرب السراج في تصريح له عقب جلسة مباحثاته مع المسئولين الجزائريين أمس\nالأحد، عن ثقته في \"حكمة الجزائر\" في إدارة الأزمة التي تعيشها ليبيا و\" \nرفع العراقيل \" التي يمر بها تطبيق الحل السياسي بحسب ما أوردت وكالة \nالأنباء الجزائرية. \n\n... ( وال )...