\" السراج \" يعقد اجتماعات بالجزائر مع \"سلال \" و\" مساهل \" .
الإثنين ، 26- 12- 2016 - 10:52:00
\nالجزائر 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\nالوطني \" فائز السراج \" بالعاصمة الجزائر عقب وصوله أمس جلسة مباحثات مع \nالوزير الأول، عبد المالك سلال . وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية - فقد \nتناولت هذه المباحثات \"تقييم الوضع السياسي والأمني وكذلك مستجدات \nالعملية السياسية التي تمت مباشرتها لتسريع مسار التسوية في ليبيا .\n كما عقد \" السراج \" اجتماعا مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد \nالإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل \" أمس بالجزائر العاصمة\n.\n وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" قد \nقام أمس الأحد بزيارة إلى الجزائر تدخل في إطار التشاور بين البلدين ، \nوكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار \" هواري بومدين \" الدولي, الوزير \nالأول \" عبد المالك سلال \" ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي \nوجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل .\n\n...( وال )...