\" السراج \" يعقد اجتماعات بالجزائر مع \"سلال \" و\" مساهل \" .



الجزائر 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني \" فائز السراج \" بالعاصمة الجزائر عقب وصوله أمس جلسة مباحثات مع

الوزير الأول، عبد المالك سلال . وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية - فقد

تناولت هذه المباحثات \"تقييم الوضع السياسي والأمني وكذلك مستجدات

العملية السياسية التي تمت مباشرتها لتسريع مسار التسوية في ليبيا .

كما عقد \" السراج \" اجتماعا مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد

الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل \" أمس بالجزائر العاصمة

.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" قد

قام أمس الأحد بزيارة إلى الجزائر تدخل في إطار التشاور بين البلدين ،

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار \" هواري بومدين \" الدولي, الوزير

الأول \" عبد المالك سلال \" ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي

وجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل .



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