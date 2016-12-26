الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 26 ديسمبر 2016 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام :- مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لاخر علي بعض مناطق الشمال مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الساحل والمرتفعات الجبلية . - رأس اجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسه :- السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق وظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق ، وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على مصراته ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 20) درجة مئوية ولاتتجاوز (14) درجة مئوية علي مناطق جبل نفوسة . - بن جواد حتى امساعد - سهل بنغازي- جالو - مراده :- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر على بعض المناطق وفرصة لسقوط أمطار متفرقة وظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 – 21) درجـة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة مئوية علي المرتفعات الجبلية. الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة :- السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل ، وفي الصباح الباكر على منطقة الحمادة وبعض مناطق الجفرة ، والرياح شمالية شرقية إلى متعدلة السرعة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (14- 17) درجة مئوية . - الكفرة - تازربو - السرير :- السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14 - 18) درجة مئوية . ( وال )