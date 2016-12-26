وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني يناقش احتياجات قطاع الصحة وأزمة توفير الأدوية للأمراض المزمنة .

طرابلس 26 ديسمبر 2016 (وال) - ناقش وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني السيد "عمر بشير" خلال اجتماعه يوم أمس مع مستشار شؤون الخدمات برئاسة الوزراء السيدة "هند شوبار"، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بمستشفى طرابلس المركزي وعضو بمجموعة "من أجلك ليبيا" السيدة "ناهد المكي" احتياجات قطاع الصحة، وأزمة توفير الأدوية للأمراض المزمنة، وبالأخص مرضى الأورام، والسكري، وضغط الدم. كما تم خلال هذا الاجتماع ، الذي عقد بوزارة الصحة بطرابلس مناقشة احتياجات المستشفيات في ليبيا والعمل على سرعة توفير احتياجاتها بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي . وأكد السيد الوزير في تصريح للموقع الاعلامي حرص الوزارة على توفير الأدوية الخاصة بالأورام، والتطعيمات ومرض السكري، وضغط الدم، وإعطاء الأولوية لها. وأشارإلى أن قطاع الصحة يحتاج لدعم من المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، والجهات المالية، والرقابية بتوفير الميزانية لتلبية احتياجات قطاع الصحة، واستكمال العقود المتوقفة لتسهيل عملية توريد الأدوية .. مؤكداً على أن هذه الاحتياجات تمس حاجة المواطن بالدرجة الأولى في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد حالياً.