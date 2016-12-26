إرجاء الرحلات الجوية الدولية إلى سريلانكا بسبب إغلاق مؤقت للمجال الجوي الهندي.

كولومبو 26 ديسمبر 2016 ( وال) - أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية, اليوم الإثنين, عن إرجاء العديد من الرحلات الجوية, التي كانت من المقرر أن تغادر مطار باندارانايكا الدولي في سريلانكا أو تصل إليه, بسبب الإغلاق المؤقت لأجزاء معينة من المجال الجوي الهندي. وأكدت الخطوط الجوية السريلانكية, أنه تم تأجيل خمس من رحلاتها, من بينها تلك المتجهة إلى سنغافورة وجاكرتا وكوالالمبور. وأبلغت هيئة مراقبة الحركة الجوية الهندية المسؤولين السريلانكيين أنه سيتم إغلاق مجالها الجوي إلى غاية بعد الظهر بسبب "إطلاق رحلة تجريبية في الهند". كما قامت العديد من شركات الطيران الدولية الأخرى بإرجاء رحلاتها المتجهة نحو مطار باندارانايكا الدولي أو المغادرة منه. وقال مسؤول من الخطوط الجوية السريلانكية, أن جميع الرحلات التي تم تأجيلها ستغادر بعد الظهر. ...( وال)...