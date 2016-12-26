منتخب تونس لكرة القدم يباشر تدريباته استعدادا لكأس افريقيا.الإثنين ، 26-12-2016 - 10:27:00

تونس 26 ديسمبر 2016 (وال) - باشر المنتخب التونسي لكرة القدم تحت قيادة المدرب البولندي " هنري كسبرجاك " تدريباته بملعب قمرت (ضاحية تونس) استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الغابون من 14 يناير إلى 5 فبراير 2017. وشارك في هذه الحصة التدريبية 20 لاعبا . وسيتحول المنتخب التونسي إلى اسبانيا حيث سيدخل معسكر اعداد خارجي تتخلله مباراتان قبل التحول إلى الغابون . ويذكر ان منتخب تونس سيخوض نهائيات كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السنغال - الجزائر -زيمبابوي .

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