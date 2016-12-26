تحديد مكان سقوط الطائرة الروسية المنكوبة وانتشال المزيد من ضحايا .

موسكو 26 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحديد مكان سقوط الطائرة المنكوبة "تو- 154" بالقرب من سواحل مدينة /سوتشي/ جنوب البلاد مشيرة إلى انتشال 11 جثة من ضحايا الحادث. وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء إنه تم تحديد المكان المحتمل لسقوط الطائرة مضيفة أن عددا كبيرا من الغواصين يبحثون حاليا في قاع البحر الأسود عن جسم الطائرة والحطام. وأشار البيان إلى أنه تم انتشال 11 جثة من ضحايا الكارثة حتى الآن فيما لايزال البحث جاريا عن باقي الضحايا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت امس فقدان طائرة ركاب من طراز "تو-154" تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار/سوتشي-أدلر/ فيما أكدت عقب ذلك العثورعلى حطام الطائرة في البحر الأسود وانتشال سبع جثث.