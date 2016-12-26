السلطات الباكستانية تفرج عن 220 صيادا هنديا كانت قد اعتقلتهم بتهمة انتهاك مياهها الإقليمية.

إسلام آباد 26 ديسمبر 2016 (وال)- أفرجت السلطات الباكستانية أمس الأحد عن 220 صيادا هنديا كانت قد اعتقلتهم بتهمة انتهاك مياهها الإقليمية وذلك في "بادرة حسن نية" تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر والتصعيد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الجارين. وكانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت هؤلاء الصيادين الهنود قبل أزيد من سنة بتهمة انتهاك مياهها الإقليمية في بحر العرب والقيام بأنشطة الصيد بشكل غيرقانوني. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني باكستاني "نحتجز ما مجموعه 518 صيادا هنديا تم الإفراج عن 220 منهم كبادرة حسن نية من الحكومة الباكستانية" مضيفا أنه "سيتم لاحقا الإفراج عن 219 صيادا في خامس يناير المقبل" . وتجدر الإشارة إلى أن الهند وباكستان غالبا ما تلجآن إلى اعتقال الصيادين من الطرف الآخر في المياه الإقليمية غير المحددة بينهما بشكل دقيق وكثيرا ما يظل الصيادون المعتقلون في السجون لسنوات قبل أن يتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى بلادهم. وتشهد العلاقات الهندية الباكستانية توترا غير مسبوق بسبب عدد من القضايا الخلافية من أبرزها الاضطرابات الاجتماعية وأحداث العنف في كشمير وكذا الهجوم الذي كان قد استهدف قاعدة عسكرية هندية في نفس الإقليم. ...( وال ) ...