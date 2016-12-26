رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج يختتم زيارته للجزائر.

الجزائر, 26 ديسمبر 2016 ( وال) - أختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ," فايز السراج" , أمس الأحد زيارة عمل للجزائر تأتي في اطار التشاور المستمر بين البلدين للتوصل الى "ايجاد حل ايجابي" للازمة الليبية . وكان في توديعه بمطار بومدين الدولي الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد أجرى السراج خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا, محادثات مع الوزير الأول, عبد المالك سلال, تناولت تطورات الوضع السياسي والامني ليبيا، والجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية للأزمة بالبلاد . وكان " السراج " قد اشاد في تصريح له لدى وصوله إلى مطار " هواري بومدين " بالدور" الفعال والمستمر" للجزائر بدعمها لحكومة الوفاق الوطني وجهودها لــ "حلحلة بعض الاختلالات التي يمر بها الوضع في ليبيا " . معلوم أن آخر زيارة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق , فايز السراج, للجزائر تعود إلى بداية شهر أكتوبر الماضي. ...( وال ) ....