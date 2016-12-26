زلزال بقوة 6ر7 درجات يهز جنوب تشيلي .

سانتياغو 26 ديسمبر2016 (وال) - ضرب زلزال بقوة 6ر7 درجة على مقياس ريختر أمس الأحد جنوب تشيلي ، ولم ترد تقارير عن وفيات أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تشتهر بالسياحة ومزارع سمك السلمون. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان الزلزال وقع على عمق نحو 6ر34 كيلومتر. ودفع الزلزال آلاف السكان إلى إخلاء مناطق ساحلية وعرقل خطط الاحتفال بعيد الميلاد لآلاف الأشخاص الذين فروا من منازلهم بحثا عن مناطق مرتفعة وسط أمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي). وأبلغ المكتب الوطني للطوارئ الذي دعا السكان في وقت سابق إلى مغادرة منازلهم و حذر من أمواج تسونامي بعد ثلاث ساعات من زلزال عيد الميلاد قرابة خمسة آلاف شخص كانوا قد أخلوا المنطقة بأن بإمكانهم العودة إلى منازلهم. وتلى الزلزال عشرات الهزات الارتدادية الأضعف وتركزت الأضرار على طريق سريع تم إغلاقه أمام حركة المرور. .. ( وال ) ..