\" السراج \" يختتم زيارته للجزائر.

الجزائر 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، \" فايز السراج \"، اليوم الأحد زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر في إطار التشاور المستمر بين البلدين.

وكان في توديعه بمطار \" بومدين \" الدولي الوزير الأول \" عبد المالك سلال \" ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية،\" عبد القادر مساهل\" .

و قد أجرى \" السراج \" ، خلال زيارته التي دامت يوما واحدا، محادثات مع المسؤولين الجزائريين \" ،لتقييم الوضع السياسي والأمني ، اضافة الى مستجدات العملية السياسية التي تمت مباشرتها لتسريع مسار تسوية النزاع بليبيا بحسب مااوردت وكالة الانباء الجزائرية.



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