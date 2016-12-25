\" السراج \" يجدد من الجزائر دعوته لكافة الاطراف للجلوس على طاولة الحوار .

الجزائر 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" دعوته لكافة الأطراف المعنية \"للجلوس إلى طاولة الحوار لحل مشاكلنا بأنفسنا بعيدا عن التدخلات الخارجية\"، داعيا الى التخلى عن الخلافات وفتح صفحة جديدة لبناء الوطن وتحقيق أمنه واستقراره .

وأعرب السراج عقب جلسة مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين اليوم الأحد، عن ثقته في \"حكمة الجزائر\" في إدارة الأزمة التي تعيشها ليبيا و\"رفع العراقيل\" التي يمر بها تطبيق الحل السياسي بحسب مااوردت وكالة الانباء الجزائرية.



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