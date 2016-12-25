السراج \" يعقد اجتماعات يالجزائر مع \"سلال \" و\" مساهل \" .

الجزائر 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" بالعاصمة الجزائر عقب وصوله ظهر اليوم جلسة مباحثات مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، وبحسب وكالة الانباء الجزائرية - فقد تناولت هذه المباحثات \"تقييم الوضع السياسي والأمني وكذلك مستجدات العملية السياسية التي تمت مباشرتها لتسريع مسار التسوية في ليبيا .

كما عقد \" السراج \" اجتماعا مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل \" مساء اليوم الأحد بالجزائر العاصمة .

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" قد قام اليوم الاحد بزيارة الى الجزائر تدخل في اطار التشاور بين البلدين ، وكان في استقباله لدى وصوله الى مطار \" هواري بومدين \" الدولي, الوزير الأول \" عبد المالك سلال \" ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل \" .



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