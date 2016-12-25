وزير الصحة المفوض يبحث احتياجات قطاع الصحة وما يعانيه من نقص في الادوية.



طرابلس 25 ديسمبر 2016 ( وال ) خصص الاجتماع الذي عقده وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني \"عمر بشير\" اليوم الأحد مع مستشار شؤون الخدمات برئاسة الوزراء السيدة \"هند شوبار\"، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بمستشفى طرابلس المركزي وعضو بمجموعة \"من أجلك ليبيا\" لمناقشة احتياجات قطاع الصحة وما يعانيه من نقص شديد في كافة الأدوية وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة. كالأورام، والسكري، وضغط الدم.

و بحث الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الصحة بالعاصمة طرابلس إيجاد آلية مناسبة لتلبية احتياجات المستشفيات في ليبيا وذلك بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي.

وأكد وزير الصحة المفوض خلال الاجتماع أنه تم تدوين كل الاحتياجات الطبية المطلوبة حتى يتم تحويلها إلى الجهات الخاصة كديوان المحاسبة، ووزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي لتسهيل الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف الوزير في تصريح نقلته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أنه تم التركيز على توفير الأدوية الخاصة بالأورام، والتطعيمات ومرض السكري، وضغط الدم، وإعطاء الأولوية لها.

وأشار إلى أن قطاع الصحة يحتاج الدعم الكافي من المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، والجهات المالية، والرقابية من خلال توفير الميزانية الكافية لتلبية احتياجات قطاع الصحة، واستكمال العقود المتوقفة لتسهيل عملية توريد الأدوية. وأكد وزير الصحة المفوض \" عمر بشير \" أن هذه الاحتياجات تمس حاجة المواطن بالدرجة الأولى في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد حالياً.



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