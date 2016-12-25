نادي طرابلس للسيارات يشارك في الملتقي الوطني الثاني للإبداع .

طرابلس 25 ديسمبر 2016 ( وال )- شارك نادي طرابلس للسيارات الكلاسيكية في فعاليات الملتقى الثاني للإبداع الذي يقام تحت شعار \" الثقافة تجمعنا \" بعرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي يعود تاريخ صنعها إلى العام 1945 ميلادية .

وقال مدير النادي \" صلاح بن عثمان \" إننا نحرص دائما على المشاركة في أي تظاهرة ومهرجان ، واننا اليوم نشارك في هذه التظاهرة الثقافية التي نأمل من خلالها تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها هذاالملتقى بنشر ثقافة السلام والمحبة بين أبناء الوطن من خلال ما يقدمونه من ابداعات .

وأوضح \" بن عثمان \" لوكالة الأنباء الليبية \" وال \" ان مشاركتنا تجد كل ترحاب ومشاهدة جماهيرية لهذه السيارات التقليدية التي يحرص أصحابها على الاهتمام والعناية بها والمشاركة بها في مثل هذه التظاهرات ، ونلاحظ مدى الارتياح و مظاهر الفرح والسعادة لهؤلاء الناس وهم يقومون بالتقاط الصور التذكارية مع هذه الموديلات الكلاسيكية ويقومون بطرح العديد من الأسئلة حول رسالة النادي والانتساب إليه .

وأشار \" بن عثمان \" في هذا الصدد إلى مشاركة النادي فيما مضي في عدد من المهرجانات المحلية ، وكذلك الدولية وتواصل النادي مع النوادي الدولية بهدف التعريف بنشاطاته وبرامجه والاستفادة من تجاربهم في هذا الشأن .

وقال إننا شاركنا بمهرجان الخريف السياحي بمدينة هون ومهرجانات مصراته وصبراته وغريان ونالوت ، وعلى المستوى الدولي كانت لنا مشاركة في مهرجان جربة ومهرجان تونس هذا العام .. كما تلقينا دعوة من نادي السيارات بمالطا للمشاركة في المهرجان الذي سينظمه للسيارات الكلاسيكية .

( وال )

