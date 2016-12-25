تواصل فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع .

طرابلس 25 ديسمبر 2016 ( وال )- تتواصل فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع الذي يعقد بقصر الخلد بمدينة طرابلس تحت شعار \" الثقافة تجمعنا \" باشراف وتنظيم الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني .

وقد رصد مندوب وكالة الأنباء الليبية \" وال \" مظاهر الارتياح والسرور على الوجوه ممن يشاركون في هذه التظاهرة الثقافية لتلاقيهم وتواصلهم وتحاورهم مجددا فيما يتعلق بالشأن الثقافي أو ممن يتابعون هذه التظاهرة من الجنسين كمهتمين وزوارا من خلال وقوفهم على الموروث الثقافي الذي استحضرته الهيئة العامة للثقافة بوضع لوحات كبيرة وضعت بمكان انعقاد الملتقى لعدد من المبدعين من أبناء الوطن ومن بينهم الأديب الراحل \" الصادق النيهوم ، الذي قال \" الجهل لم يعني عكس المعرفة بل يعكس الصحة العقلية \" والشاعر المبدع \" سعد العمروني \" الذي تغني بالوطن وبطرابلس خاصة ، حين قال \" يا طرابلس يا دره .. انت العاصمة إنريدوك تبقي حرة ، والكاتب المبدع والشاعر الغنائي الراحل \" أحمد الحريري ،\" الذي تغني بالوطن وهو يقول \" تعيشي يا بلدي .. يا بلدي تعيشي .. تعيشي في بسمة عذراء .. تعيشي في نسمة زهراء ، لتذكير جيل اليوم بكتاب ومبدعي الأمس ممن ساهموا في اثراء الحركة الثقافية في بلادنا .

هذا وتنتصب حولين القصر - مكان انعقاد الملتقى – عدد من الخيام للتراث والمقتنيات الشعبية تظهر الأدوات التي كان يستعملها الأجداد في حياتهم اليومية في ذلك الزمان سواء تلك التي تتعلق بالطهي أو الزراعة أو الصيد أو اللباس أو جلب المياه ، والدفاع عن النفس ..كما يقام باحدى قاعات القصر عرض لوحات فنية ورسوم تشكيلية وكاريكاتورية وصور فوتوغرافية تعبر عن الجمال والبيئة والحياة بصفة عامة .

في الأثناء تقوم فرق الفنون الشعبية بين الحين والآخر بتقديم لوحات فلكلورية تطرب السامع وتحمل في مضامينها الحب والإخاء وحب الوطن .

هذا ويصاحب هذه الفعاليات قيام اللجنة الإعلامية بإصدار مجلة \" الإبداع \" ترصد كل نشاطات الملتقى ، وذلك من خلال استضافة عدد من الكتاب والمبدعين ، وتقديم صور تاريخية لمدينة طرابلس ، وتقديم أراء المشاركين وانطباعاتهم عن الملتقى ، فضلا عن تسهيل عمل ممثلي وسائل الاعلام المختلفة بتقديم كل ما يتعلق بالملتقى .

( وال )

