الملتقى الوطني الثاني للإبداع يؤكد على الارتقاء بالعمل الثقافي.

طرابلس 25 ديسمبر 2016 ( وال )- عقد المشاركون في فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع الذي يعقد تحت شعار \" الثقافة تجمعنا \" بإشراف وتنظيم الهيئة العام للثقافة بحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم جلسة عامة ومفتوحة للنقاش أمام المشاركين كافة .

وقدمت خلال هذه الجلسة العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية انعقاد هذا العرس الثقافي بالرغم من كل ما تواجه ليبيا من تحديات .. كما تضمنت الكلمات عرض وتوضيح جملة من الأراء والأفكار والرؤى والمقترحات التي من شأنها الإرتقاء بالعمل الثقافي بكل مكوناته \" مسرح ، خيالة ، فنون تشكيلية ، موسيقى وغناء ، فنون وتراث ، مقالة ، رواية .

وأجمع المتحدثون في كلماتهم على ضرورة وضع آلية للعمل الثقافي دون تدخل أو تأثير أي أجندات سياسية أو حزبية على عملهم وابداعهم الثقافي والفني ، بل الرجوع إلى الهوية الليبية وجعل مصلحة الوطن هي العليا ، وبان يصب الإنتاج الثقافي في قالب واحد من أجل ليبيا وبناء ليبيا .

كما شدد المتحدثون في كلماتهم على ضرورة دعم الشباب المبدع بكل المناطق الليبية واعطاء الحرية الكاملة للفنان والمثقف والمبدع بما يساعده ويمكنه من أظهار ابداعه وينشر انتاجه .

وخلصت الجلسة العامة التي عقدت صباح هذا اليوم ضمن البرنامج العام للملتقى بعد الاتفاق على سياق العمل بتشكيل عدد من الحلقات تتولى تجميع الأفكار والرؤى ووضعها في شكل توصيات يتم تسليمها إلى اللجنة التحضيرية للملتقى تشمل المكونات الثقافية جميعاَ كآلية عمل تساعد على كسب الوقت وتحديد منطلقات للمستقبل لكل مكون من مكونات الثقافة .

وقد جاءت هذه المكونات كالتالي : - الحلقة الأولى وتشمل المسرح والخيالة والتمثيل والأدباء والكتاب ويترأسها – منصور أبوشناف ، والحلقة الثانية وتضم الفنون الشعبية والتراث وتكون برئاسة \" عاشور علي عبدو ، والحلقة الثالثة وتضم الشعراء والموسيقيين والفنون التشكيلية ويترأسها \" أبوصلاح الطالب .

( وال )

