تشريد أكثر 6 آلاف شخص جراء إعصار "نوك تين" الذي اجتاح الفلبين.الأحد ، 25-12-2016 - 16:37:00

مانيلا 25 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأحد, عن تشريد اكثر من 6 آلاف شخص جراء إعصار "نوك تين" الذي اجتاح اجزاء من البلاد. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لللأمين العام لاتصالات الرئاسية بالبلاد قوله أن "عمال الحكومة وخاصة الذين يعملون في الإغاثة من الكوارث والعمليات يعملون على مدار الساعة حيث يحافظ الإعصار - المعروف محليا بإعصار نينا- على قوته ويهدد مقاطعة (كاتاندونيس) بشرق البلاد". ومن المتوقع أن يصل نوك تين إلى اليايسة مساء اليوم وسيعبر مقاطعات (الباي وكامارينس وسور وكامارينس نورت وقوزون ولاغونا وباتانغاز وكافيت) وفقا لتوقعات مركز الأرصاد الفلبيني. ووفقا للمركز الأمريكي لتفادي الأعاصير فإن رياحا بسرعة 231 كلم في الساعة ستصاحب الإعصار عندما يصل إلى البر مع هبات بسرعة 278 كلم في الساعة.

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