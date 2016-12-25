مقتل خمسة مسلحين من طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن في شمال أفغانستان.

كابول 25 ديسمبر 2016 (وال) - لقي خمسة مسلحين من طالبان مصرعهم اليوم الأحد, خلال اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية في من مدينة (شيبرغان) عاصمة مقاطعة (جوزجان) بشمال البلاد, حسبما أعلنت عنه مصالح الشرطة. ونقلت مصادر إعلامية عن نائب رئيس شرطة مقاطعة (جوزجان) عبد حفيظ خاشي, قوله أن "حوالي خمسة مسلحين قتلوا وأصيب خمسة آخرون خلال الاشتباك". وأوضح أن "الاشتباك اندلع بعد أن اقتحم مسلحون من حركة طالبان بعض نقاط التفتيش الأمنية في وقت سابق من اليوم وردت الشرطة باطلاق النيران, ما أجبر المتمردين على الهرب".