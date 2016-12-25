أعضاء المجلس البلدي ترهونة يتفقدون عدد من المدارس شرق البلدية.الأحد ، 25-12-2016 - 16:21:00

ترهونة 25 ديسمبر 2016 ( وال ) قام أعضاء المجلس البلدي ترهونة صباح اليوم بزيارة عدد من المدارس الواقعة في نطاق محلتي الخضراء والداوون شرق البلدية لمتابعة سير العملية التعليمية بتلك المدارس . وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة بان الزيارة التي شملت مدارس " الحرية ، عمر المختار، الرشيد ، عمر بن عبدالعزيز " نوقش خلالها مع أعضاء هيئة التدريس الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية ، إضافة إلى الوقوف على الشكل العام للمدارس. ...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".
عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا