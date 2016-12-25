أعضاء المجلس البلدي ترهونة يتفقدون عدد من المدارس شرق البلدية.

ترهونة 25 ديسمبر 2016 ( وال ) قام أعضاء المجلس البلدي ترهونة صباح اليوم بزيارة عدد من المدارس الواقعة في نطاق محلتي الخضراء والداوون شرق البلدية لمتابعة سير العملية التعليمية بتلك المدارس . وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة بان الزيارة التي شملت مدارس " الحرية ، عمر المختار، الرشيد ، عمر بن عبدالعزيز " نوقش خلالها مع أعضاء هيئة التدريس الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية ، إضافة إلى الوقوف على الشكل العام للمدارس. ...( وال ) ...