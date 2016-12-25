مديرية امن طرابلس تنبه سائقي الشاحنات بعدم المرور فوق الجسر الحديدي بطريق المطار .

طرابلس 25 ديسمبر 2016 ( وال ) نبهت مديرية امن طرابلس مستعملي المركبات الآلية " الشاحنات " بعدم المرور فوق الجسر الحديدي الواقع بطريق المطار بالعاصمة طرابلس تفاديا لحدوث انهيار للجسر . وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالمديرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن الجسر الحديدي الذي يشهد اختناقات مرورية ومرور شاحنات فوقه يعاني من تهالك عدة أجزاء به نتيجة عدم صيانته منذ فترة طويلة . ...( وال ) ...