إدارة حقل الفيل النفطي : ستستأنف عمليات الإنتاج فور صدور التعليمات من الجهات المعنية.

طرابلس 25 ديسمبر 2016 ( وال ) أبدت إدارة حقل الفيل النفطي استعدادها لاستئناف عمليات الإنتاج من الحقل في زمن قياسي وبمعدل جيد فور صدور التعليمات من الجهات المعنية . وأكدت الإدارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن موظفي ومهندسي الحقل بكافة أقسامه سوف يستأنفون العمل بسرعة قياسية وذلك بفضل عمليات الصيانة التي قاموا بها في الفترة الماضية وبأقل الإمكانيات . يشار إلى أن حقل الفيل النفطي التابع لشركة مليته يصل معدل إنتاجه الطبيعي تسعين ألف برميل يوميا غير أن هذا المعدل قابل للزيادة حتى مئة وعشرين ألف برميل في حال أنجزت عمليات التطوير والحفر. ...( وال ) ...