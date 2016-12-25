اندونيسيا: مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة غربي البلاد.

جاكرتا 25 ديسمبر 2016 (وال) - قتل شخصان يشتبه أنهما متشددان خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة الاندونيسية في جزيرة جاوة الغربية, غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الشرطة أوي ستيونو ، اليوم الأحد ، أن تبادل اطلاق النار وقع عندما داهمت قوات الأمن منزلا يعتقد أن في داخله متشددين. وأضاف المتحدث أن رجلين اعتقلا في منطقة سيبينونج المجاورة, قادا الشرطة إلى منزل المتشددين ، حيث كان يوجد رجلان في الداخل ونشب قتال بالأسلحة النارية واضطررنا لقتلهما . وتشن السلطات في اندونيسيا حملة على المتشددين المرتبطين بتنظيم داعش الارهابي, الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم في العاصمة جاكرتا مطلع 2016 . .. وال..