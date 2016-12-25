مصرع شخصين وإصابة 5 اخرين في تفجير انتحاري نفسه في الكاميرون.

ياوندي 25 ديسمبر 2016 (وال)- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون في الكاميرون اليوم الأحد جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه قرب أحد الأسواق بقرية مورا شمالي البلاد. ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن أحد الجنود قوله إن الانتحاري تنكر في هيئة متسول وفجر نفسه بعدما انتابته حالة من الفزع بعدما كشفت أمره قوات الأمن أثناء توجهه نحو السوق. وأضاف أن أفراد الحراسة انتبهوا للانتحاري قبل أن يتمكن من اختراق السوق وتفجير نفسه بداخله. .. وال ..