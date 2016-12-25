الأمن التونسي يفكك خلية مكونة من 5 عناصر إرهابية.الأحد ، 25-12-2016 - 14:44:00

تونس 25 ديسمبر 2016 (وال)- فككت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية, خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر تكفيرية بمعتمدية التضامن بولاية أريانة. وأفادت وزارة الداخلية التونسية - في بيان لها اليوم الأحد - أن الخلية التي يتراوح أعمار عناصرها ما بين 25 40 سنة, تقوم باستقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري وتسفيرهم للانضمام للجماعات الإرهابية في الخارج. وأشار بيان الوزارة إلى أن أحد هؤلاء الشباب, الذين حاولوا استقطابهم , شقيق عنصر إرهابي قتل بإحدى الدول. وأوضحت الوزارة أنه تم مراجعة النيابة العمومية التي سمحت بحبس كافة أفراد الخلية وتوجيه تهم الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي إليهم. ...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".
عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا