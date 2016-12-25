الأمن التونسي يفكك خلية مكونة من 5 عناصر إرهابية.

تونس 25 ديسمبر 2016 (وال)- فككت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية, خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر تكفيرية بمعتمدية التضامن بولاية أريانة. وأفادت وزارة الداخلية التونسية - في بيان لها اليوم الأحد - أن الخلية التي يتراوح أعمار عناصرها ما بين 25 40 سنة, تقوم باستقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري وتسفيرهم للانضمام للجماعات الإرهابية في الخارج. وأشار بيان الوزارة إلى أن أحد هؤلاء الشباب, الذين حاولوا استقطابهم , شقيق عنصر إرهابي قتل بإحدى الدول. وأوضحت الوزارة أنه تم مراجعة النيابة العمومية التي سمحت بحبس كافة أفراد الخلية وتوجيه تهم الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي إليهم. ...(وال)...