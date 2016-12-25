الجزائر ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي المدين للإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

الجزائر, 25 ديسمبر 2016 ( وال) - رحبت الجزائر اليوم الأحد, على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي الشريف, بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية , داعية المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات عاجلة للتطبيق الفعلي لهذا القرار". وقال " الشريف" في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية: "نرحب بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية". واعتبر الناطق الرسمي بإسم وزارة الشؤون الخارجية أن "هذا القرار التاريخي يشكل خطوة جادة وايجابية يجب تثمينها, كما نعتبر أن من شأنه, إذا ما توفرت الإرادة الدولية, وضع حد لتمادي الكيان المحتل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتجاهله الصارخ لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة". وبعد أن دعا المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات عاجلة للتطبيق الفعلي لهذا القرار ووضع حد نهائي لكافة أشكال الانتهاكات التي يرتكبها المحتل" أكد السيد بن علي الشريف مجددا موقف الجزائر "الثابت واللامشروط الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ...( وال ) ...