إجلاء الآلاف بمدينة ألمانية لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

برلين 25 ديسمبر 2016 (وال) - أجلت السلطات الألمانية, اليوم الأحد, الآلاف من سكان مدينة أوجسبورج جنوب البلاد, لبدء عملية تفكيك قنبلة ترجع لعصرالحرب العالمية الثانية. وأوضحت الشرطة, حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية, أن "اليوم أن منطقة الإخلاء تضم 32 ألف منزل, كما تشمل 54 ألف شخصا من سكان المدينة, لافتة إلى أن سيارات الشرطة استخدمت مكبرات الصوت لحث المواطنين على ترك منازلهم قبل العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي. ولم تعلن الشرطة عن الوقت الذي قد يستغرقه تفكيك القنبلة التي عثر عليها الأسبوع الماضي بموقع عمل في منطقة تاريخية, فيما تم إستخدام المدارس والمباني الرياضية كملاجئ مؤقتة للسكان. ...( وال ) ...