السراج \" زيارتي للجزائر تأتي في اطار \"التشاور المستمر \" بين البلدين للتوصل الى \"ايجاد حل ايجابي\" للازمة في ليبيا .



الجزائر25 ديسمبر 2016 (وال) - أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \", أن زيارته للجزائر تأتي في اطار \"التشاور

المستمر \" بين البلدين للتوصل الى \"ايجاد حل ايجابي\" للازمة التي تعيشها ليبيا حاليا .

وأشاد \" السراج \" في تصريح له لدى وصوله الى مطار \" هواري بومدين \"

بالدور\" الفعال والمستمر\" للجزائر بدعمها لحكومة الوفاق الوطني وجهودها

لــ \"حلحلة بعض الاختلالات التي يمر بها الوضع في ليبيا \" .

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد أشار الى أنه سيتطرق خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الجزائريين الى عدة ملفات تهدف الى \"تعزيز ودعم التعاون الثنائي \"بين البلدين في مختلف المجالات .

يشار بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" قد بدأ اليوم الأحد في زيارة عمل الى الجزائر تدخل في اطار التشاور بين

البلدين ، وكان في استقباله لدى وصوله الى مطار \" هواري بومدين \" الدولي, الوزير الأول \" عبد المالك سلال \" ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد

الإفريقي وجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل \" .

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن \" السراج \" سيستعرض خلال هذه الزيارة

مع المسؤولين الجزائريين تطورات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية للأزمة ، كما ستسمح هذه الزيارة بتجديد موقف الجزائر الثابت الذي يدعم ديناميكية السلم المباشر والقائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا.



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