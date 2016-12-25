انعقاد ملتقى بين قبائل النوايل و الصيعان والسعفات وأولاد طالب.

تيجي 25 ديسمبر 2016 (وال)- عقد أعيان ومشائخ وحكماء قبائل النوايل ، الصيعان ، السعفات ، وأولاد طالب بمنطقة أولاد طالب ملتقى تم خلاله مناقشة عدد من القضايا العالقه بين هذه القبائل التابعة لبلدية باطن الجبل . ورحب السيد عثمان محمد شبل رئيس مجلس الشوري" بقبيلة أولاد طالب بالسادة الاعيان والحكماء لتلبيتهم الدعوة وحضور الاجتماع الذي يمثل فرصة لمتابعة عدد من القضايا التي تهم هذه القبائل الذين تجمعهم روابط عديدة واخوة تمتد الى سنوات طويلة من حسن الجوار والمصاهرة . ودعا السيد عثمان الى استغلال هذه الفرصة النادرة وطرح كافة الاشكاليات والحلول المناسبة لها بما يعزز اللحمة بين هذه القبائل . من جانبه اكد السيد بشير لحلوح " احد اعيان قبيلة الصيعان على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات والتشاور بين كل الاطراف الذين تجمعهم رقعة جغرافية واحدة وعلاقات ضاربة في التاريخ . من جهته عبر السيد محمد الدالي رئيس وفد قبائل السعفات عن شكره وتقديره لقبيلة اولاد طالب لاستضافتها هذا الملتقى ، داعيا الى ان يسود الود والمحبة هذه القبائل التي تجمعها أواصر عديدة . واتفق الاعيان والمشائخ والحكماء في ختام الملتقى على رفع الغطاء الاجتماعي على كل من يحاول الاساءة الى اللحمة الاجتماعية التي تربط بين هذه القبائل ، والابقاء علي الارضي الرعوية وعدم حيازتها من قبل افراد القبائل بمنطقة باطن الجبل والجميل و تشكبل لجان من قبل قبائل الصيعان وأولاد طالب و النوايل والسعفات لمتابعة ماصدر عن الملتقى . (وال) (وال)