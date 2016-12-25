لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي تستبعد سقوط الطائرة "تو- 154" جراء "عمل ارهابي".

موسكو 25 ديسمبر 2016 ( وال) - استبعد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي "فيكتور أوزيروف" اليوم الأحد أن يكون السبب وراء تحطم طائرة "تو- 154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية "عملا إرهابيا". وقال أوزيروف في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد " إن السبب ربما يكون خللا فنيا أو خطأ في الطيران" مستبعدا تماما رواية الهجوم ومنوها بان الطائرة كانت في المجال الجوي لروسيا الاتحادية وهو ما يجعل رواية الهجوم مستبعدة تماما ولا يمكن وقوع هذا الخطأ". وكانت طائرة "تو- 154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية متجهة الى سوريا وعلى متنها91 شخصا قد تحطمت صباح اليوم الاحد في البحر الاسود بعد اقلاعها من ساحل مدينة سوتشي الروسية .